Pisa, alla biblioteca comunale Sms "Poesia sorella fortunata della follia"

, 21 novembre 2024 - Si terrà sabato 23 novembre alle 16.30SMS l'incontro "". Tre poetesse , Alda Merini, Amelia Rosselli, Margherita Guidacci, tradussero il disagio psicologico in parole poetiche, dimostrando come lapossa attingere alle medesime zone oscure, per sublimarla, diventandone così la. L’incontro , organizzato dpoetessa Nadia Chiaverini nell’ambito degli eventi di “diffusa “ con Giacomo Cerrai, Cristiana Vettori, Genny Sollazzi , Stefania Giammillaro, Jonathan Rizzo , è inserito nel calendario Off del Festival "L’Eredita’ delle donne" diretto da Serena Dandini. L’Eredità delle Donne è il festival dedicato all’empowerment femminile che vuole raccontare la contemporaneità attraverso le sue protagoniste, per riscoprire il ruolo che le donne hanno avuto e continuano ad avere nei diversi campi del sapere esocietà, e contribuire così al progresso e all’eredità che lasceremo alle generazioni future.