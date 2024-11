Lanotiziagiornale.it - “Netanyahu e Gallant devono essere arrestati”. La Corte penale dell’Aja emette il mandato internazionale per “crimini di guerra e contro l’umanità”

Sembrava archiviata, ma torna a far discutere l’indagine della(Cpi) sui presuntidicommessi da Israele e Hamas. Con una decisione ampiamente attesa, nonostante i disperati tentativi dello Stato ebraico e del suo fedele alleato americano, i giudici hanno respinto la ricusazione presentata da Tel Aviv per difetto di giurisdizione,ndo mandati di arresto per “di” nei confronti del primo ministro Benjamin, dell’ex ministro della Difesa Yoave del leader di Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri – meglio noto come Mohammed Deif –, che secondo l’esercito israeliano (Idf) sarebbe stato ucciso durante un bombardamento avvenuto a luglio.I capi d’imputazione fanno riferimento alle azioni perpetrate da entrambe le parti tra l’8 ottobre 2023 e il 20 maggio 2024, data in cui la Procura ha richiesto i mandati di arresto.