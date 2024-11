Agi.it - Le prossime mosse di Schlein dopo la vittoria in Emilia-Romagna e Umbria

AGI - Rafforzare il Partito Democratico senza 'cannibalizzare' gli alleati. Il compito che si trova davanti la segretaria dem è tutt'altro che semplice. Ellyha atteso trentasei ore prima di presentarsi in conferenza stampa per commentare le regionali vinte ined. Un passaggio che ha restituito l'immagine di un Partito Democratico in salute come non era da anni. I numeri snocciolati dicono che i dem crescono di 8 punti rispetto alle precedenti regionali, di 7 rispetto alle europee, di 15 sulle ultime politiche. L'altra faccia della medaglia è che i partiti alleati, Movimento 5 Stelle in testa, vedono erodere i propri consensi ad ogni passaggio elettorale. I Cinque stelle si sono fermati sotto al 5 per cento, l'Alleanza Verdi e Sinistra, che pure aveva toccato la doppia cifra alle europee, si è fermata poco sopra il 6, i centristi sono sotto la soglia del 3 per cento.