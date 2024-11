Gaeta.it - “La Talpa” potrebbe chiudere i battenti: Mediaset valuta accorciamento delle puntate a causa degli ascolti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il reality show “La”, condotto da Diletta Leotta, sembra essere in pericolo di chiusura anticipata. Secondo le recenti notizie, glidel programma sono in caduta libera, portandoa considerare una razionalizzazione. Dopo il suo ritorno in onda dopo anni di assenza, le aspettative erano elevate, ma i risultati non sembrano soddisfare i vertici della rete.deludenti per il reality showIl reality show “La”, tornato a far parlare di sé dopo un lungo periodo di silenzio, ha registrato performance diben al di sottoattese. Lunedì scorso, il programma ha fatto segnare uno share intorno al 10%, un risultato che non solo è insufficiente per un prime time di Canale 5, ma è anche un segnale allarmante per i responsabili della programmazione.