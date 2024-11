Romadailynews.it - La III Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza arriva a Roma

Leggi su Romadailynews.it

Dal 22 al 24 novembre, tre giorni di eventi per promuovere lae il disarmo globale nella Capitale., 21 novembre 2024 – Domani, 22 novembre,accoglierà la IIIper lae la, partita il 2 ottobre da San José, in Costa Rica.L’iniziativa attraversa il mondo per diffondere un messaggio di, dialogo e solidarietà, con obiettivi ambiziosi: il disarmo nucleare, la rinuncia alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, la promozione di un pianeta sostenibile e l’eliminazione della fame nel mondo entro dieci anni.La tappana, patrocinata daCapitale, sarà caratterizzata da tre giorni ricchi di appuntamenti, fino al 24 novembre. La prima iniziativa si svolgerà domani mattina alle ore 10 in piazza del Campidoglio, dove studenti e studentesse formeranno un simbolo umano dellae delladurante l’evento intitolato “La voce di chi guarda al futuro”.