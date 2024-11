Don Matteo torna stasera 21 novembre | le anticipazioni della quinta puntata

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dopo la pausascorsa settimana,questa sera, giovedì 21, la quattordicesima stagione di ‘Don’. Il quinto appuntamentofiction italiana va in onda in prima serata su Rai 1 e in contemporanea streaming su RaiPlay. Il Capitano Martini è convinto che Giulia stia ancora aiutando segretamente il suo fidanzato in carcere. Cerca con tutti i mezzi di farla ragionare. Intanto, Vittoria, la sua ex fidanzata di cui è ancora innamorato, si sta per sposare, ma i Carabinieri fermano il futuro sposo poco primacerimonia. Si avvicina, intanto, il compleanno del Maresciallo e Cecchini ha intuito che gli stanno organizzando una festa a sorpresa: sarà per quello che vede Donpassare per le strade di Spoleto? La risposta nelladi “Don14” una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei, in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 21di cui è disponibile una clip in anteprima.