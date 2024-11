Centrosinistra Conte | noi progressisti non sotto ala protettiva Pd

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 nov. (askanews) – Sui rapporti fra il Movimento 5 stelle e il Pd “ci sono anche dei quesiti offerti al voto dei singoli iscritti, che riguardano le alleanze, il collocamento.”. Lo ha detto Giuseppe, leader del M5s, nel corso della registrazione di Dritto e rovescio, in onda in prima serata su Rete4. “Credo di rappresentare una comunità matura, una forza sana, che si rende conto – ha proseguito – che c’è da lavorare sui territori, che si rende conto della difficoltà del Paese. Una comunità che vuole reagire, più attiva che mai, e credo che si renda conto che abbiamo fatto un percorso, autodefinendoci una forza progressista. Una scelta di campo che non significa collocarcil’aladel Pd, assolutamente no. Il nostro dna è condurre le nostre battaglie. Alcune volte ci ritroviamo con altre forze del campo progressista, altre volte siamo molto distanti, ad esempio sulle armi all’Ucraina.