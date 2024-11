Inter-news.it - Assemblea FIGC: c’è la data per le elezioni del nuovo presidente!

Leggi su Inter-news.it

L’dellasi è tenuta oggi per discutere modifiche statutarie e nuove. IlGravina ha sottolineato l’importanza della democrazia nel processo decisionale. Indetta ufficialmente laper le– L’della Federazione Italiana Giuoco Calcio () si è svolta oggi a Roma, attirando l’attenzione di tutto il mondo calcistico italiano. L’incontro, che ha visto la partecipazione di figure chiave come ilFederale e i Vice Presidenti, è stato convocato per definire laufficiale per le nuovepresidenziali. Come riferisce Sky Sport, l’attualeGabriele Gravina ha informato il consiglio della decisione di convocare le prossimedella Federcalcio il 3 febbraio 2025. C’è dunque unaufficiale, in attesa di capire se Gravina si candiderà nuovamente per quello che sarebbe il suo terzo mandato.