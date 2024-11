Biccy.it - Anticipazioni di Amici 24, puntata del 24 novembre: sfide, eliminati e ospiti

Come ogni giovedì pomeriggio, anche oggi agli studi Elios di Roma è stata registrata un’altradel talent mariano di Canale 5 e quindi è tempo didi. La sfida di Rebecca Ferreri che avremmo visto domenica, è stata anticipata e la ragazza è stata eliminata, al suo posto è entrato il ballerino Dandy (grazie al giudizio di Garrison Rochelle). Da qui in poi leggerete solo spoiler, quindi se non volete scoprire quello che è accaduto nella registrazione, questo articolo non fa per voi.Vybes ha fatto al sua sfida e dopo diverse esibizioni è riuscito a mantenere il suo banco, a differenza di Rebecca. A Finire in sfida per la prossimasono stati Luk3 e la ballerina Teodora. L’ospite dellaè stato Gianni Morandi, che ha presentato il suo singolo L’Attrazione ed ha parlato del disco in uscita il 12 dicembre.