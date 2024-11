Bergamonews.it - Rinnovato il contratto nazionale per la meccanica artigiana

“È un’ottima notizia per i circa 17mila lavoratori artigiani del nostro settore a Bergamo”, è il commento di Luca Nieri, segretario generale di Fim Cisl Bergamo alla notizia della firma delper i metalmeccanici dell’area, che è stato sottoscritto da Fim Cisl Fiom Cgil e Uilm presso la sededi CNA e che comprende i lavoratori delle imprese del settore metalmeccanico, della installazione di impianti, del settore orafo, argentieri, autoriparazioni e odontotecnici, del restauro ed ora il campo di applicazione è esteso anche ai lavoratori metalmeccanici che svolgono attività subacquee.Il rinnovo ha vigenza 2023-2026, con un incremento salariale complessivo al 14,8% (216 euro al 4° livello). Dopo l’erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) di 96 euro al 4° livello erogati per 50 euro dal 1° dicembre 2023 e per 46 euro dal 1° aprile 2024, sono previsti i seguenti aumenti: 50 euro a dicembre 2024, 25 euro a luglio 2025, 25 euro a marzo 2026 e 20 euro a novembre 2026.