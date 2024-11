Ilfattoquotidiano.it - Processo Pelicot, i figli di Gisele contro il padre: “Sei il demonio”. L’ombra di abusi anche sulla figlia

Ilper gli stupri di Mazan – ai danni di Gisèle, una donna che per 10 anni è stata drogata dal marito e violentata in stato di incoscienza da decine di sconosciuti mentre il coniuge filmava – è “ildella vigliaccheria“. La vittima, che ha chiesto una porte aperte sostenendo che sono i 51 stupratori compreso il marito a doversi vergognare, ha preso la parola oggi per affermare che è ora che la società “cambi il suo sguardo” sullo stupro. “Per me – ha detto la donna – questosarà ildella vigliaccheria. È davvero ora che la società maschilista, patriarcale che banalizza la violenza, cambi”.Il marito della donna, come riporta Repubblica, ha di nuovo smentito un presunto incesto nei confronti dellaa Caroline Daria che non porta il cognome del