Tpi.it - Oroscopo di oggi: le previsioni per il segno del Capricorno | 20 novembre 2024

di(20): leper ildel– Siete deldele volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’di, 20, per il vostro. Di seguito tutte lenel dettaglio:La Luna in Bilancia stimola la vostra capacità di bilanciare le emozioni personali con le esigenze degli altri. Potreste sentirvi inclini a risolvere conflitti o a prendere decisioni importanti riguardo alle vostre relazioni. È un buon momento per rafforzare legami esistenti e per coltivare nuove connessioni basate sulla fiducia e sulla reciproca comprensione. Venere, in posizione favorevole, aiuta a mantenere armonia e a esprimere i vostri sentimenti con maggiore chiarezza.