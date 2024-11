Sport.quotidiano.net - MotoGP, Rivola: “Martin e Bez soddisfatti della moto, c’è una bella aria”

Bologna, 20 novembre 2024 – Grande fiducia e grande ottimismo in Aprilia per il nuovo corso. Gli arrivi di Jorge, campione del mondo in carica, e di Marco Bezzecchi, per anni pilota Ducati, hanno dato alla casa di Noale entusiasmo e feeling, un’nuova dopo aver chiuso il capitolo, comunque positivo, con Aleix Espargaro, che si è ritirato dalle corse per fare il tester Honda, e Maverick Vinales, che è passato in KTM. Aprilia accoglie dunque il campione del mondo, deve ancora sciogliere la riserva sul numero uno in carena, e un pilota di grande talento come Bez, con l’obiettivo di dare filo da torcere a Ducati per il titolo del mondo. Difficile, molto, visto il grande dominio di Borgo Panigale, che darà anche unaufficiale a Marquez, ma le prime sensazioni sono buone.: “Si respira una” Aprilia è cresciuta molto in questi anni grazie al lavoro di Romano Albesiano e agli sviluppi impostati da Aleix e Maverick, con anche gp vinti, ma c’è stato un sensibile calo nella seconda parte di stagione 2024, dove laè sempre andata bene in qualifica ma meno in gara.