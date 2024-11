Secoloditalia.it - Mistero buffo al Teatro Petruzzelli: FdI ottiene dal governo 750mila euro, ma i lavoratori non li vedono

Leggi su Secoloditalia.it

Le attività deldi Bari rischiano di interrompersi a causa dello sciopero di 190. Prima di questa estate, grazie all’impegno del senatore Filippo Melchiorre di Fratelli d’Italia, ilha stanziatodi fondi per la fondazione, un “contributo straordinario” – come si legge sulla Gazzetta del Mezzogiorno – al fine di garantire degli integrativi mai ricevuti dal personale databili all’intero anno 2024.Il rinnovo del contratto nazionale per queste persone era atteso da oltre 20 anni, ma adesso non possono riceverlo interamente a causa di quello che definiscono un “accordo scellerato” che è stato firmato dall’Anfols e dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fials. Il personale teatrale ha quindi deciso di scrivere al sovrintendente Massimo Biscardi, annunciando la mobilitazione extrasindacale per risolvere la questione.