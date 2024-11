Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 38-37, Eurolega basket in DIRETTA: Shengelia fa pentole e coperchi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.24è il miglior realizzatore dicon 11 punti, Colson è il leader del Fener con 12 punti e 2/3 da tre punti.21.23 Non va la preghiera di Biberovic: si chiude il primo tempo sul 38-37!38-37 SI SBLOCCA CLYBURN, primi due della sua partita e nuovo sorpasso a 5” dall’intervallo!36-37 E Biberovic risponde da par suo! Piazzato con i piedi appena dentro l’arco!36-35 Gemma in post basso di, nuovo vantaggio!34-35 Trappolone! Pressinge pallone recuperato!34-35 Tripla di Hayes-Davis conche si stacca ingenuamente, ma il georgiano risponde da campione prendendo posizione e appoggiano in maniera rapida! Time out!32-32 Fallo di Melli su, che continua a litigare con la linea della carità: 1/2.