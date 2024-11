LIVE – Italia-Slovacchia finale Billie Jean King Cup Malaga 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di, incontro valevole per ladelleCup Finalssul cemento indoor della Martin Carpena Arena di(Spagna). Dopo l’esordio vittorioso contro il Giappone, le azzurre hanno superato al doppio decisivo anche la più quotata Polonia e ora hanno un’enorme occasione per laurearsi campionesse. Se la vedranno infatti contro la, che a sorpresa è approdata fino all’atto conclusivo trascinata da un’ispirata Rebecca Sramkova. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà però l’, che può contare su Jasmine Paolini e su un doppio con Errani che dà enormi garanzie. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, con inizio fissato a partire dalle ore 17.00 con la disputa dei due match di singolare ed eventualmente del doppio decisivo.