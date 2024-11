Liberoquotidiano.it - Le botte dell'immigrato fanno infuriare Del Debbio: "La brutalità e il senso di impunità", ovazione in studio | Video

"Cioè capite laa che punto è arrivata? Io dico che questa, e sono convintissimo di quello che dico, è legata aldi". Paolo Delè furioso mentre la regia di 4 di Sera, il talk'access prime time di Rete 4 manda in onda le immagini sconcertanti del pestaggio di Reggio Calabria, dove un nigeriano irregolare di 27 anni ha picchiato e preso a bastonate due anziani romeni, di cui una donna in sedia a rotelle. "Non lo dico perché è una convinzione di Del- sottolinea il conduttore -, ma perché è un dato storico. Ildicresce qualora i reati non vengano puniti nel modo giusto. Non c'è niente da fare, è così". E il pubblico inaccoglie queste parole con un applauso amaro. Sulla vicenda era intervenuto sui social anche Matteo Salvini, vicepremier e leadera Lega, con toni ancora più duri: "Arrestato a Reggio Calabria un nigeriano irregolare aggredisce selvaggiamente due anziani, di cui una signora in sedia a rotelle - ha scritto su Facebook Salvini, anche ministro dei Trasporti ee Infrastrutture -.