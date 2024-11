La storia del prof immesso in ruolo a 63 anni | a pochi anni dalla pensione insegnerà in due scuole a Gorizia

Leggi su Open.online

Dopodi precariato, unessore è diventato insegnante dia 63. Si tratta del docente di Trieste, Fabrizio Pellegrini, che ora può contare su una sua cattedra. L’insegnante per completare l’orario di 18 ore settimanali dovrà lavorare su duein provincia di. Poi, tra quattrolascerà il servizio per andare in. In realtà, il docente ha passato una prima parte della sua carrieraessionale come manager del settore agroalimentare, per poi passare nel 2015 all’insegnamento. Come supplente, ha insegnato a Rimini nei primie poi nella zona di. Dopo un percorso fatto di tentativi e rinunce, tra cui un primo concorso abbandonato per problemi familiari e un secondo in cui è stato superato da un candidato con più titoli, Pellegrini ha raggiunto il suo obiettivo nel 2023, superando con successo tutte le prove dell’ultimo concorso.