La perdita di biodiversità e le minacce per l'uomo: l'allarme lanciato dal Living Planet Report del WWF

Stiamo perdendo la natura. In un mondo che fa sempre più i conti con le conseguenze disastrose del cambiamento climatico, laè fondamentale per sostenere la vita umana. Eppure stiamo andando esattamente nella direzione opposta: in soli 50 anni (1970-2020) c’è stato un catastrofico calo del 73% della dimensione media delle popolazioni globali di animali vertebrati selvatici. A testimoniarlo è il2024 del WWF.Mentre il Pianeta si avvicina a pericolosi punti di non ritorno che rappresentano graviper l’umanità, nei prossimi cinque anni sarà necessario un enorme sforzo collettivo per affrontare la duplice morsa della crisi climatica ed ecologica e per far in modo di non superare quei punti di non ritorno, con conseguenze non rimediabili. Bisogna dunque intervenire subito, prima che sia troppo tardi.