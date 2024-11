Iodonna.it - In esposizione presso la Fabbrica del Vapore a Milano, dal 22 novembre al 1 dicembre, “From the Ashes, I Rose”: la rinascita dei sopravvissuti a guerra e violenza in Medio Oriente

«L’arte è una forma unica di linguaggio che parla direttamente alla psiche umana. Trascende le parole, attingendo a emozioni, istinti e strati subconsci della mente. Riesce a comunicare in modi profondamente personali ma universalmente risonanti, colmando il divario tra esperienza individuale e comprensione collettiva» così Rehab Eldalil, pluripremiata fotografa documentarista egiziana, illustra l’obiettivo della mostra fotografica “the, I?? ?????? ???? – Un viaggio nell’ospedale di Medici Senza Frontiere in Giordania”. Fiaccolata a Firenze, in migliaia per chiedere la pace ine nel resto del mondo X Leggi anche › In Giordania sempre più donne lavorano grazie alla formazione italiana La mostra “the, I”Realizzata in collaborazione con il festival di fotografia “Cortona On The Move”, con il patrocinio del Comune die curata da Paolo Woods e Kublaiklan, indal 22al 1nella Sala Colonne delladeldi, la mostra tratteggia le storie di alcuni feriti dei conflitti in, ricoverati nell’ospedale di chirurgia ricostruttiva di MSF, attivo dal 2006 ad Amman.