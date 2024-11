Il portiere della Lazio Provedel denuncia l’ex compagna | Mi impedisce di vedere mio figlio

Leggi su Open.online

IlIvanhatoGiuditta Capecchi perché gli impedirebbe diildi 3 anni. Secondo l’accusa, la donna non rispetterebbe gli accordi presi per la gestione dele, in particolare, il tempo che deve trascorrere con entrambi i genitori. Nella sua, il calciatore parla di una situazione difficile che renderebbe quasi impossibile la presenza costante del padre nella vita del piccolo. I pm dovranno ora capire quanto c’è di vero e se esiste o meno un accordo formale trae Capecchi.L’accusaIl calciatore è assistito dall’avvocato Giovanni Maria Giaquinto che ha presentato una documentazione molto approfondita sui presunti comportamenti ostativi deldi. Secondo quanto riporta Repubblica, non sono trapelati dettagli sulle accuse depositate.