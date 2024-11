I dipendenti di Bankitalia 149 039 euro di stipendio medio protestano Stipendi fermi ma la vita per noi mortali è rincarata e neanche poco

Leggi su Open.online

La frase è sicuramente ad effetto. «Vogliamo solo segnalare al vertice dell’istituto che, mentre tiene congelati gli, laper noi, e». Ognuno potrebbe riconoscersi nella lamentela, ma ad averla scritta sonomolto particolari: quelli della Banca d’Italia, fra i più coccolati e meglio pagati nel lavoro pubblico e privato. Basti pensare che quei “” per cui lacome per tutti sono 6.968 e costano 1,038 miliardi di, cento milioni in più di quanto costava il personale nel 2002 quando la Bce non aveva ancora rilevato parte delle funzioni della Banca d’Italia. Oggi un dipendente della Banca di Italia costa in media 149.039, una cifra che rende evidente come non si tratti di comuni. Vero che le medie sono un po’ come il pollo di Trilussa, però in Banca d’Italia il 54% del personale appartiene all’area manageriale e alta professionalità, conmedi apicali molto alti: 232.