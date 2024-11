Ilgiorno.it - Hospitality e family lounge. Ski stadium in versione olimpica

Lo skidella Stelvio subirà un forte maquillage e avrà una veste: in ottemperanza ai dettami del Cio, il Comitato olimpico internazionale, lo skidella pista bormina, una delle più belle e difficili al mondo, sta subendo modifiche sostanziali perché necessariamente dovrà diventare più ampio proprio in ottica. Bormio, infatti, nel 2026 ospiterà tutte le gare di sci alpino maschile e tutte le prove di sci alpinismo. I lavori, in anticipo sul cronoprogramma, sono iniziati l’8 aprile e quella dello skibormino è stata la prima operaal via sul territorio lombardo. Due i grossi interventi: la realizzazione della(lo skivero e proprio) e della, che saranno costruite a valle dell’arrivo della pista Stelvio.