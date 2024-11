Oasport.it - Coppa Davis, Spagna ammutolita. Koolhof/van de Zandschulp piegano Alcaraz/Granollers: mesto addio per Nadal

Poteva essere l’ultimo giorno per due, ma alla fine lo è solo per uno. E quell’uno è Rafael. Festa olandese a Malaga, con Wesley(l’altro candidato all’oggi) e Botic van deche sovvertono tutti i pronostici della vigilia e battono Carlose Marcelper 7-6(4) 7-6(3). La, che era data co-favorita con l’Italia, esce di scena e a questo punto le opzioni del tabellone nella parte bassa diventano difficili da prevedere.Nei primi quattro turni di servizio l’unico ad avere qualche sofferenza è van de, che si ritrova a dover annullare una palla break e lo fa senza troppe complicazioni. In generale, sono i due olandesi. L’occasione tocca proprio agli oranje pochi minuti dopo, sul 3-3, conche servendo da destra ha più di un problema, ma da sinistra trova due importanti prime centrali (15-30 e 30–40) che lo salvano, anche con il contributo di un ottimoa rete.