Calciomercato.it - “14 milioni per Gyokeres”: l’annuncio che scuote il calciomercato

Clamoroso retroscena disul bomber svedese dello Sporting che è ora corteggiato dai principali top club europei. La rivelazioneIeri sera il poker con la Svezia per chiudere le due partite in Nazionale con 5 gol e un assist. Qualche settimana fa la tripletta davanti al Manchester City di Erling Haaland. In stagione sono già 23 gol in 18 presenze. Viktorè la nuova macchina da gol che sta stregando il mondo del calcio.sogno di mercato dei principali top club europei: la rivelazione sul bomber svedese dello Sporting (Foto ANSA) –.itSalvo sorprese, questa sarà la sua ultima stagione in Portogallo con la maglia dello Sporting prima del grande salto in un top club. Tutte le principali big europee sono in agguato, anche la Serie A sogna il bomber svedese.