Laprimapagina.it - Roma e il rischio cimici dei letti: cosa sapere in vista del Giubileo

Un’infestazione dadeiavviene principalmente attraverso il trasporto accidentale degli insetti o delle loro uova da un luogo infestato. Ecco come può accadere:Bagagli e vestiti: Durante viaggi, lesi nascondono facilmente in cuciture di valigie, tasche di vestiti o borse. Strutture ricettive infestate, come hotel o ostelli, sono i luoghi più comuni dove avviene il contagio. Lesi trasferiscono ai bagagli quando entrano in contatto cono mobili infestati.Mobili usati: Divani,, armadi o altri mobili di seconda mano possono ospitarenelle fessure e nelle cuciture. Anche gli oggetti apparentemente puliti potrebbero contenere uova invisibili all’occhio nudo. È importante trattare i mobili prima di portarli in casa.Vicini infestati: In condomini o edifici con unità adiacenti, ledeipossono spostarsi tra appartamenti attraverso crepe nei muri, pavimenti, prese elettriche o tubazioni.