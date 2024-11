Lopinionista.it - Regionali, Acerbo (Prc): “Ottimo segnale vittoria candidata pacifista in Umbria”

MaurizioROMA – “La sconfitta dei fascioleghisti ine Emilia Romagna è una buona notizia, ma l’astensione testimonia una drammatica crisi democratica. Ladi Stefania Proietti inè unperché la presidente ha sempre esplicitato posizioni pacifiste richiamandosi all’articolo 11 della Costituzione”. E’ quanto afferma in una nota Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista.“Siamo contenti di aver contribuito allacon la lista “L’per la sanità pubblica e la pace” – aggiunge – Che esca sconfitta la mostruosa alleanza Tesei-Bandecchi ci evita un’ulteriore puntata del degrado della politica. In Emilia Romagna la scontatadel campo largo non cancella le ragioni della nostra critica radicale e della nostra presenza in alternativa”, conclude