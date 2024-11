Prima della Scala il tenore superstar Kaufmann dà forfait per motivi familiari | pronto il sostituto per don Alvaro

Leggi su Open.online

Non ci sarà Jonasalla, prevista come da tradizione il 7 dicembre nel teatro di Milano. Iltedesco è stato costretto a darea tre settimane dalla messa in scena dell’opera di Verdi perpersonali, come ha annunciato sui social. «Cari amici, per ragionisono costretto a cancellare la mia partecipazione alla produzione de La Forza del Destino di Verdi, che inaugurerà la stagione 2024-2025 al Teatro allail 7 dicembre», scrive il 55enne su X, «ho già avuto il privilegio di partecipare a questo straordinario evento culturale italiano, quindi sono ancora più dispiaciuto di perdermi questo evento e deludere questa volta il pubblico e i miei colleghi».si augura di essere capito dal pubblico che si aspettava di vederlo nei panni di don: «Spero comunque nella vostra comprensione, soprattutto in un Paese in cui la famiglia è ancora molto importante».