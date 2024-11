Ilrestodelcarlino.it - "Possibili rimborsi per i blackout elettrici"

"I lavori sugli impianti a Calderara sono finiti e saranno valutati iagli utenti che hanno subito danni agli elettrodomestici caso per caso". A parlare è il sindaco di Calderara Giampiero Falzone, che recentemente ha incontrato il responsabile bolognese di E-Distribuzione, Gian Luca Funaioli, dopo le numerose interruzioni di energia elettrica registrate negli ultimi tempi in una zona nella cittadina. Il primo cittadino prima dell’incontro aveva scritto due lettere di disappunto all’azienda lamentando i disagi subiti dai residenti. "In merito alle segnalazioni di disservizi di breve durata che hanno interessato nei mesi scorsi il comune di Calderara – fa sapere la società elettrica –, E- Distribuzione, a conoscenza delle problematiche, ha provveduto a effettuare una serie di puntuali ispezioni sui propri impianti, che hanno portato all’individuazione dei punti critici presenti all’interno di alcune cabine secondarie di trasformazione.