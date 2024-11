Nerdpool.it - Panini Comics – Tre idee regalo ispirate al film di culto “Nightmare Before Christmas”

Quest’anno, la magia del Natale si tinge di mistero grazie a tre imperdibili novità firmate Disney e Planet Mangaaldi. Un’occasione unica per tutti gli amanti deldi Tim Burton, che potranno festeggiare insieme a Jack Skeletron, l’amato Re delle Zucche!Si parte con The: La Battaglia per il Re delle Zucche,una nuova avventura inedita firmata Planet Manga. La storia, ambientata nello spaventoso Paese di Halloween, racconta dell’amicizia che una volta legava Jack Skeletron e il Bau Bau, almeno finché non hanno dovuto competere per il titolo di. Re delle Zucche!Prezzo: 10€Pagine: 128Formato: 17X26 cmRilegatura: brossuraDistribuzione: Libreria, fumetteria, onlineA completare le proposte manga, l’omnibus di The: il Viaggio di Zero.