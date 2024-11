Liberoquotidiano.it - Medioriente, incursione israeliana nel sud del Libano: le immagini

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno diffuso un video che mostrerebbe soldati israeliani impegnati in operazioni nelmeridionale. L'esercito ha affermato che le sue "truppe hanno trovato un deposito di armi, tra cui munizioni, armi da fuoco, esplosivi e un posto di osservazione nel cortile di una scuola in un villaggio". In un comunicato stampa, l'IDF ha affermato che "durante le ricerche nella zona, le truppe hanno individuato e smantellato un'infrastruttura terroristica sotterranea, lunga decine di metri, dove sono state localizzate e confiscate centinaia di armi, munizioni, cannoni, RPG e altro". Amos Hochstein, consigliere del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è arrivato a Beirut per incontrare i funzionari libanesi in merito a un possibile cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hezbollah.