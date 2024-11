Oasport.it - LIVE Nadal-Van de Zandschulp, Spagna-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: inni nazionali in corso

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:03in!17:02 Si apre subito con un tributo a Rafa e alle sue imprese con la maglia dellain.16:54 Tra circa 5? in campo le due squadre, ci saranno come di consueto gli, prima di Paesi Bassi e poi della, e poi sarà di nuovoall’interno del rettangolo di gioco!16:45 I precedenti si giocarono al Roland Garros e a Wimbledon nella stagione 2022, quandosi impose per l’ultima volta nel suo torneo, e si ritirò in semifinale ai Championships. Vittorie comode e in 3 set furono, al 3° turno e agli ottavi di finale.16:32 Vedremo tuttavia se lapagherà la scelta di schierare il Re della terra battuta nel primo singolare, preferendolo a Roberto Bautista. Se gli iberici perdessero il 1° match odierno, ecco che il doppio potrebbe riservare non poche emozioni! Anche per la presenza nel rooster dei Paesi Bassi di Wesley Koolhof, che altresì appenderà la racchetta al chiodo dopo Malaga.