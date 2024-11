Anteprima24.it - L’esperienza della ceramica vietrese alla 41esima assemblea nazionale dei Comuni Italiani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAnche l’amministrazione comunale di Vietri sul Mare guidata dal sindaco Giovanni De Simone sarà presente41ªdell’Associazione deiche si ritrovano a Torino anche per la 20ªcongressuale, chiamata ad eleggere il nuovo presidente dell’Anci.L’evento, che si svolgerà al Lingotto Fiere dal 20 al 22 novembre 2024, edcerimonia inaugurale sarà presente il PresidenteRepubblica Sergio Mattarella.Durante i tre giorni dell’di Torino, parallelamenteplenaria, amministratori locali, leader aziendali ed esperti si alterneranno in momenti di confronto e approfondimento, portando al centro del dibattito idee e soluzioni innovative per i. Gli eventi si terranno nelle sale dedicate all’interno dell’Anci Expo, un percorso pensato per facilitare la condivisione e lo scambio di esperienze tra pubblico e privato.