Gaeta.it - L’economia del mare in Italia: un valore strategico da 180 miliardi di euro

Facebook WhatsAppTwitter Le risorse marittime dell’giocano un ruolo cruciale nel, portando undi circa 180di, corrispondenti a circa il 10% del prodotto interno lordo nazionale. Questo aspetto è stato evidenziato da Mario Zanetti, delegato di Confindustria perdel, durante il secondo Forum Space&Blue, ospitato al Mimit. Il connubio tra le risorse marine e spaziali potrebbe rappresentare un’importante opportunità per il Paese, creando un legame proficuo per sfruttare al meglio le potenzialità offerte da entrambi i settori.L’importanza dell’interconnessione trae spazioL’ha un patrimonio unico, potendo contare su una lunga tradizione nel settore marittimo e una consolidata esperienza nelle tecnologie spaziali. Secondo Zanetti, la connessione tra questi due ambiti non è solamente auspicabile ma è una vera e propria necessità per il progresso nazionale.