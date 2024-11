Amica.it - Intervista a Sam McKnight, che ha reso iconici i capelli corti di Lady Diana

Il taglio androgino di(post divorzio), il signature hairstyle con iperfettamente imperfetti di Kate Moss, Madonna sulla cover dell’album Bedtime Stories e gli hair look più memorabili diGaga sono solo alcuni dei lavoridi Sam. Ai non addetti ai lavori, il nome potrebbe risultare uno dei tanti. Eppure, tanto per gli amanti della cultura pop quanto per chi la moda la segue, la ama e ne conosce la storia, è il nome di una leggenda. Non c’è supermodella degli Anni 90 che non sia passata tra le sue prodigiose mani e non c’è designer – da Vivienne Westwood, Valentino e Karl Lagerfeld, tanto per citarne qualcuno – con il quale non abbia lavorato. Curriculum a parte, il motivo per cui Sampuò essere definito una leggenda è che sia l’unico hairstylist che ha creato una carriera di successo lavorando esclusivamente nel mondo degli editoriali, campagne di moda, red carpet e sfilate.