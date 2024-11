Dove alloggiare a Roma durante il Giubileo | la guida completa

Leggi su Funweek.it

Tra poco più di un mese sarà aperta la Porta Santa del Vaticano che accoglierà milioni di persone per il2025. C’è tanta trepidazione nella Capitale con tanto di preparativi per i turisti in arrivo. Di seguito una lista realizzata da Idealista sugli alloggi da considerare.Gli alloggi aper2025Secondo Idealista, gli alloggi da considerare ain occasione del2025 sono quelli nelle seguenti zone:Prati, situato a breve distanza dalla Basilica di San Pietro e direttamente confinante con le mura vaticane, potrai facilmente raggiungere tutti i luoghi giubilari più importanti e visitare la chiesa, i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e i Giardini Vaticani. Il quartiere è inoltre ben servito dai mezzi pubblici, con diverse linee di autobus e ben due fermate della metro (Ottaviano e Lepanto).