Ilfattoquotidiano.it - Di Francisca-Vezzali, volano stoccate: “Valentina, facciamo pace?”. La replica: “Quando imparerai a rispettare le persone”

?”. Elisa Diprova a tendere la mano adurante le celebrazioni dei 70 anni della nascita delle Fiamme Oro che si sono tenute al Palazzo dei Congressi all’Eur a Roma. Le due schermitrici non si sono mai troppo sopportate: gelosie, frecciatine, gossip e molto altro. Nel mezzo, carriere arricchite di successi e ori olimpici. Di, chiamata sul palco insieme ad altri ex atleti, risponde al presentatore Stefano Pantano che le chiede: “Sei un po’ uscita dall’ambiente della scherma, ti senti più scrittrice o opinionista?”. “Nessuna delle due – risponde -. Come parlo faccio danni quindi è meglio che sto zitta. Siete d’accordo? Ma oggi vorrei cogliere l’occasione per dire una cosa al settantesimo delle Fiamme Oro, vorrei mandare un messaggio dialla mia collegae chiederle una, ecco”.