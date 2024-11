Gaeta.it - Confagricoltura Latina promuove il dialogo con la regione mentre Coldiretti protesta

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In una fase di tensioni tra agricoltori e istituzioni,si distingue con una posizione positiva verso le politiche regionali agricole del Lazio.sotto il palazzo dellasi svolgono le manifestazioni organizzate da, l’associazione degli agricoltori diesprime apprezzamento per l’impegno dell’assessore Giancarlo Righini e il lavoro collaborativo con la giunta regionale.Apprezzamento per le politiche agricole dellaLazioha comunicato, tramite una nota ufficiale, il suo sostegno alla decisione assunta nel corso dell’ultima riunione del Comitato di Controllo di Avanzamento del CSR. Questa decisione prevede la proroga della pubblicazione dei bandi relativi al Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027.