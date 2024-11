Ilgiorno.it - Bergamo accende il Natale. Via al Villaggio delle feste

Manca poco più di un mese a, ma per le vie disi respira già un clima di festa. Meritoluminarie appese in gran partestrade del capoluogo orobico che verranno accese a breve, deldi, inaugurato sabato mattina in Piazzale Alpini e dell’installazione della ruota panoramica in piazza Matteotti. E a pochi passi, in piazza Vittoria Veneto, è entrata un funzione anche la storica giostra dei cavalli, che da 30 anni fa compagnia ai bergamaschi per tutto il periodo natalizio. Le passeggiate, come negli scorsi anni, dal centro piacentiniano arrivano fino a piazzale Alpini, diventata una meta per molti grazie appunto all’apertura deldi. Si tratta della 16a edizionetradizionali casette in legno, vicine alla pista di ghiaccio “Nxt On Ice“.