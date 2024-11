Calciomercato.it - Occasione transalpina per l’attacco, ritorno di fiamma in casa Milan

Leggi su Calciomercato.it

Possibile innesto a gennaio per i rossoneri in attacco: per il club si tratterebbe di undiIn questo altalenante inizio di stagione rossonera, ilè andato in gol con ben 12 giocatori diversi, ma non molte reti sono arrivate dagli attaccanti., per Fonseca un nuovo innesto in attacco (LaPresse) – calciomercato.itMorata e Abraham sono andati a segno in due occasioni in Serie A, mentre Jovic sembra ormai escluso dal progetto rossonero. Fonseca ha sminuito la cosa, sottolineando come il serbo sia alle prese con diversi problemi fisici, anche se è stato recentemente convocato in nazionale e con la Serbia ha disputato più gare che in rossonero in questa stagione. La sua permanenza a gennaio appare complicata ed è possibile che il numero 9 possa fare le valigie. E guardando al futuro e alle possibili occasioni non è escluso che ila gennaio possa investire anche in attacco.