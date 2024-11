Non così vicino | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su Cinefilos.it

Non: lache hailLapresentata in Nonsolleva dubbi sul fatto che ilsia basato su una. La narrazione della commedia-dramma del 2022 segue un uomo anziano, Otto, interpretato da Hanks, che è umoristicamente scontroso e fissato con le sue abitudini. Nel, il personaggio di Tom Hanks è rappresentato come una persona che ha rinunciato alla vita e spesso si lamenta di come quasi tutto, dalle auto alle persone, fosse migliore anni fa.Ildi grande successo Non(la nostra recensione) intreccia unaedificante che vede il suo protagonista camminare con una nuvola sopra la testa. Naturalmente, le cose cambiano quando una nuova famiglia si trasferisce dall’altra parte della strada e lo sfida ad agire con gentilezza e umiltà.