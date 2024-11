Inter-news.it - Nations League, male la Polonia di Zielinski! Sconfitta e retrocessione

Laconclude in maniera disastrosa il suo cammino nella UEFA, incassando la quartain cinque gare. Allo Stadio Nazionale di Varsavia, la Scozia si impone 2-1. Piotrin campo novanta minuti. VITTORIA A VARSAVIA – La gara ditrae Scozia è terminata da qualche secondo sul risultato di 1-2, decisive le reti di John McGinn e Andrew Robertson, condannando i polacchi alladalla Lega A al termine di un girone ampiamente deludente. La Scozia parte forte e passa in vantaggio al 3? minuto con McGinn, che sfrutta un’incertezza della difesa polacca per battere Skorupski. La, pur affidandosi al talento di Piotr Zieli?ski, titolare per tutti i novanta minuti, fatica a costruire occasioni pericolose. Il centrocampista dell’Inter, uno dei pochi a salvarsi nella squadra di casa, ha tentato di orchestrare il gioco, ma è stato ammonito nel secondo tempo per un intervento in ritardo.