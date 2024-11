Oasport.it - Lucia Bronzetti esaltante! Firma l’impresa con Linette in BJK Cup: Italia-Polonia 1-0!

Leggi su Oasport.it

All’esordio assoluto in Billie Jean King Cup,inizia col botto e porta in vantaggio l’nella semifinale contro la. Battuta in un’ora e 47 minuti per 6-4 7-6(2) Magda, in quella che si rivela essere una scelta vincente di Tathiana Garbin e un ribaltamento totale di prospettiva rispetto al precedente di quasi due anni fa in United Cup. Per laora tutto ricade nelle mani di Iga Swiatek, costretta a battere Jasmine Paolini, con la toscana che, di converso, è in situazione diametralmente opposta rispetto a due giorni fa.Primi game subito ricchi di lotta, conche sale sullo 0-30 nel primo e i vantaggi che arrivano nel secondo., sull’1-1, sbaglia parecchio e offre tre palle break, ed è la seconda che è buona per l’azzurra: pallonetto molto preciso e dritto vincente.