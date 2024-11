Oasport.it - LIVE Italia-Austria 4-3, Europei curling 2024 in DIRETTA: annullato l’ottavo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIFEMMINILE DALLE 7.00LADI-NORVEGIA DIFEMMINILE DALLE 15.00LADI-OLANDA DIDALLE 19.0013.23. restano due le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end. Dalle parti opposte della casa13.20: Solo stone azzurre nella casa dopo 8 tiri del penultimo end, sono 313.16: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del nono end13.13. End, la mano resta agli azzurri per il nono e penultimo end13.09: Si potrebbe andare verso l’annullamento dell’end. Non ci sono stone nella casa dopo 9 tiri delend13.05: Due stone azzurre a punto dopo i primi 4 tiri delend13.01: Nonostante una bocciata un po’ traballante Genner regala il punto all’che accorcia le distanze.