Terzotemponapoli.com - I nazionali del Napoli verso il rientro a Castel Volturno

Ile i giocatori impegnati con le rispettive: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Ultimo giorno di riposo in casae da domani si riapriranno le porte del centro tecnico di. Antonio Conte ritroverà i primi(dei 13 complessivi in giro per il mondo) e potrà far partire l’avvicinamento alla sfida contro la Roma. Da domani saranno subito in campo i quattro italiani (Di Lorenzo, Buongiorno, Raspadori e Meret), ma anche Romelu Lukaku che ha saltato la seconda gara con il Belgio e probabilmente pure Rrahmani che è squalificato per la seconda gara del suo Kosovo.Dalleal ritorno con ilI due scozzesi McTominay e Gilmour termineranno questa sera i loro impegni mentre soltanto domani la Georgia di Kvara ed il Camerun di Anguissa e l’ultimo a rientrare sarà, come sempre, Olivera che giocherà nella notte tra martedì e mercoledì con il suo Uruguay in Brasile e per questo Spinazzola si candida ad una maglia da titolare contro la sua ex squadra.