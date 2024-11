Gli italiani e il Black Friday, entusiasmo, frenesia mentre qualcuno cede allo stress

Leggi su .com

(Adnkronos) – Una recente ricerca di Honor, analizza i comportamenti degliin relazione al fenomeno del, mettendo in luce come glivivano male questo periodo e, sopraffatti dalle tante promozioni, spesso si lascino sfuggire dei buoni affari. L'indagine ha rilevato che il 77% della popolazione campionata non sa resistere alle .L'articolo Glie ilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni