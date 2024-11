Gaeta.it - Denunciato artigiano di Avella per gestione illecita dei rifiuti e abusivismo edilizio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un recente intervento dei carabinieri del Nucleo forestale ha portato alla denuncia di unad, comune in provincia di Avellino. Le autorità erano impegnate in un’operazione di controllo mirata alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, un’attività fondamentale in un contesto in cui le violazioni spesso mettono a rischio la salute pubblica e l’integrità del territorio.Controlli ambientali intensificatiIl Comando provinciale dei Carabinieri ha attivato una serie di controlli straordinari per affrontare le problematiche legate alladeie all’. Questi controlli sono diventati cruciali, dato l’aumento dei reati ambientalmente dannosi in molte aree italiane. Gli agenti hanno analizzato diverse attività imprenditoriali, mirando a identificare pratiche illecite che possano compromettere la sicurezza e il benessere della comunità.