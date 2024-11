Quotidiano.net - Borsa: Europa debole, attesa per Lagarde, Milano conta cedole

Borse europee deboli al traguardo di metà seduta a parte Londra (+0,14%), con(-1,5%) penalizzata dallo stacco. Ampliano il calo Francoforte (-0,36%) e Parigi (-0,3%) e Madrid (-0,18%) e Londra (+0,14%). Contrastati i future Usa, atteso in serata l'intervento della presidente della Bce Christine, dopo che il vice Luis de Guindos ha parlato di prospettive di crescita "offuscate" per l'Eurozona con un aumento del rischio di "eventi inattesi". Gira al rialzo il greggio Wti (+0,52% a 67,36 dollari al barile), mentre e il gas (-1,15%) si assesta sui 46 euro al MWh. Si stabilizza anche l'oro (-0,02% a 2.593 dollari l'oncia) dopo aver sfiorato i 2.600 dollari. Stabile il dollaro sopra gli 0,94 euro e 0,79 sterline, mentre sale a 122 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,1 punti al 3,6% e quello tedesco di 3,2 punti al 2,38%.