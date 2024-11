Gaeta.it - Arrestato un giovane marocchino a Chiavari: accusa di rapina aggravata in pieno centro

Un episodio inquietante ha scosso, dove ieri la polizia ha catturato in flagranza undi 24 anni,to di. Gli agenti, già impegnati in operazioni investigative sotto copertura per prevenire le rapine, hanno assistito a una situazione di emergenza mentre si trovavano in abiti civili. La pronta reazione delle forze dell'ordine ha permesso di rispondere rapidamente a un reato che ha colpito un'anziana nel cuore della città.Il fattaccio avviene sotto gli occhi dei poliziottiGli agenti del Commissariato dierano in servizio per individuare potenziali reati predatori quando hanno notato un uomo incappucciato che correva a gran velocità nelcittadino. Ilstringeva con forza una borsa, mentre un'anziana donna lo inseguiva, lanciando allarmi e richieste d'aiuto.