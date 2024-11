Napolipiu.com - “Napoli favorito, vi spiego perché”: la rivelazione di Inzaghi sulla lotta scudetto

Leggi su Napolipiu.com

L’ex bomber del Milan spiega i tre fattori che possono decidere il campionato più equilibrato degli ultimi anni Una Serie A mai così avvincente, con sei squadre in due punti. Pippoha svelato a Sky Sport il segreto che potrebbe decidere la corsa al titolo, lanciando anche una clamorosa previsione.Il fattore decisivo per il“Ilha un vantaggio enorme sulle rivali”, ladi Superpippo che ha fatto scalpore. L’ex bomber non ha dubbi: gli azzurri possono contare su una rosa fortissima, un grande allenatore in panchina e, soprattutto, l’assenza delle coppe europee nel calendario. Un trittico di fattori che potrebbe risultare decisivo nella corsa al titolo.La battaglia per il titoloLa classifica parla chiaro: dalcapolista a 26 punti fino alla Juventus a quota 24.